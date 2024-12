Lütfü Türkkan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli?

Lütfü Türkkan NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu.

LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR?

Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959'da İstanbul'da doğdu. Babasının adı Cevat, annesinin adı Halise'dir.

Sanayici; İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu (Önlisans), Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (Önlisans) ve Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümünü bitirdi.

Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümünde yüksek lisans öğrenimi devam etmektedir. Türkkan Gıda Mad. San. Tic. AŞ (TÜGMAD)'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor As Başkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrükspor Başkanlığı yaptı. Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfında Başkanlık görevinde bulundu. Beykent ve Boğaziçi Üniversiteleri tarafından düzenlenen Balkan konferanslarına tebliğler sundu.

24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

İyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Makedonca ve Bulgarca bilen Türkkan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

24 ve 27. Dönemlerde Kocaeli Milletvekili seçildi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi Türkiye Delegasyonu Üyeliği görevlerini yürüttü.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem Kocaeli Milletvekili seçilmiştir.