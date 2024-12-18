Üye Girişi
Haberler
Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Pentagon Sözcüsü'nü köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
Esad kaçmadan İran'a dev bir kazık atmış
Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem

Lütfü Türkkan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli?

Lütfü Türkkan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NOW Çalar Saat programının konuğu Lütfü Türkkan oldu. Canlı yayın konuğu İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, NOW Çalar Saat konuğu Lütfü Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli?

Lütfü Türkkan NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Lütfü Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Lütfü Türkkan kimdir? Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli? Lütfü Türkkan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR?

Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959'da İstanbul'da doğdu. Babasının adı Cevat, annesinin adı Halise'dir.

Sanayici; İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu (Önlisans), Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (Önlisans) ve Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümünü bitirdi.

Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümünde yüksek lisans öğrenimi devam etmektedir. Türkkan Gıda Mad. San. Tic. AŞ (TÜGMAD)'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor As Başkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrükspor Başkanlığı yaptı. Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfında Başkanlık görevinde bulundu. Beykent ve Boğaziçi Üniversiteleri tarafından düzenlenen Balkan konferanslarına tebliğler sundu.

24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

İyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Makedonca ve Bulgarca bilen Türkkan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

24 ve 27. Dönemlerde Kocaeli Milletvekili seçildi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi Türkiye Delegasyonu Üyeliği görevlerini yürüttü.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem Kocaeli Milletvekili seçilmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

"Ölünce beni kim yıkayacak?" mesajının sırrı çözüldü
img

Melisa'nın tatil isyanı Şeyma'yı kahkahalara boğdu
img

Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişlerinin sırrı çözüldü
"Ölünce beni kim yıkayacak?" mesajının sırrı çözüldü
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
MasterChef'e Beyza'nın 'yalnızlığı' damga vurdu
Kulisteki görüntüsüne tepki yağdı
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun

Son Dakika Haberleri

Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyo FED FAİZ KARARI! FED faiz indirirse TL nasıl etkilenir? FED faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 Yeni asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? ABD FED FAİZ KARARI! Aralık ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak? FED faiz kararı dolar/TL kurunu etkiler mi? ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 18 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Ordu hava durumu 18 Aralık | Bugün Ordu'da yağmur var mı, hava nasıl olacak? 18 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (18 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Lütfü Türkkan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli? İstanbul elektrik kesintisi! 18 Aralık Başakşehir, Üsküdar, Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.