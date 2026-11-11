Küresel Ödüller sahiplerini buldu! Kosova 6. Cumhurbaşkanı Osmani ve İmparator Fatih Terim de ödül aldı

Dünya'nın 88 ülkesinde ve Türkiye’nin 81 ilinde temsilcisi bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Alanya’da yapılan 6. Küresel Medya Buluşması, Küresel Ödüller töreni ile sona erdi. Uluslararası medya buluşmasının final etkinliği olan törene Kosova 6. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Hatay Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, duayen gazeteci ve yazar Yavuz Donat, Türk futbolunun imparatoru Fatih Terim, Kazakistan eski Kültür Bakanı ve TÜRKSOY Eski Başkanı Düsen Kaseinov, kurum amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, farklı ülkelerden gazeteciler ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

"DÜNYANIN EN KÜRESEL MESLEK ÖRGÜTÜYÜZ"

Gecenin açılış konuşmasını yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yaptı. Dim konuşmasında şunları söyledi: “Küresel Gazeteciler Konseyi'nin kıymetli üyeleri, bugün 32 ülkeden gazeteci, özellikle bu etkinlik için Alanya'ya geldi. Meksika'dan Rusya’ya, Moldova'dan İsviçre’ye, İngiltere'den Avusturya'ya, Suriye’den Mısır'a, Azerbaycan’dan Özbekistan’a, Lübnan'dan İran'a kadar çok geniş bir coğrafyada gazetecileri burada buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle başta konuk gazetecilerimiz ve meslektaşlarımız olmak üzere, konseyimizin değerli mensuplarına, küresel ailemizin kıymetli üyelerine ve bizleri yalnız bırakmayan Alanya'nın değerli eşrafına, hanımefendilere ve beyefendilere bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Değerli konuklar, Küresel Gazeteciler Konseyi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 14 Ekim 2019'da uluslararası birlik statüsünde kurulan bir meslek örgütüdür. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 88 ülkesinde temsilcileri bulunan, Ankara'da genel merkezi, İstanbul'da ofisi bulunan güçlü bir uluslararası yapıya sahibiz.

Dünyanın farklı kıtalarında ve coğrafyalarında ödül törenleri, sergiler, etkinlikler ve medya buluşmaları gerçekleştirebilecek bir güce ulaştık. Bunu yaparken de tamamen kendi öz kaynaklarımızla hareket ediyor, kamudan ve devletten hiçbir maddi destek almıyoruz. Bu bizim için gerçekten büyük bir gurur kaynağıdır. Belki dünyanın en büyük gazetecilik meslek örgütü olmayabiliriz ama bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki dünyanın en küresel gazetecilik meslek örgütüyüz. 88 ülkede temsilcimizin bulunması bunun en önemli göstergesidir. Çok değerli dostumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman bizleri yalnız bırakmadı. Bugüne kadar her zaman yanımızda oldu, her zaman destek verdi. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Kosova 6. Cumhurbaşkanı Sayın Vjosa Osmani'ye de özel bir parantez açmak istiyorum. Kendisi gerçek bir Türkiye ve Türk dostudur. Kosova, bizim için kardeş bir cumhuriyettir, kardeş bir devlettir. Orada yaşayan Türk toplumuyla da çok güçlü bağlarımız bulunmaktadır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğimiz Küresel Diplomasi Ödülü ile kendisine duyduğumuz minnet ve teşekkürümüzü ifade edeceğiz.

Kosova Başbakan Yardımcısı Sayın Fikrim Damka da Türkiye'yi adeta ikinci vatanı gibi gören, Türkiye'deki etkinliklerde her zaman bizlerle birlikte olan çok kıymetli bir dostumuz. Kendisine de teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken, bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği ve katkısı bulunan tüm destekçilerimize ve sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. En başta içinde bulunduğumuz Lonicera World Hotel ile konuklarımızı misafir eden Eftelia Otelleri'ne, değerli sahipleri Uğur Sipahioğlu ve Mehmet Aydıncı beylere, taşıyıcılarımız TÜRSAB Başkanımız Sayın Kerim Sarıkaya ve ATM Grup ile burada bulunan, bulunamayan tüm sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Misafirlerimizi adeta evlerinde hissettirdiler. Alanya'ya ve bu organizasyona çok değerli katkılar sundular. Benim için Alanya için yapılan her şey kıymetlidir. Çünkü Alanya her şeyin en güzelini fazlasıyla hak ediyor. Hakikaten çok güzel bir memleketteyiz. Buraya gelen misafirlerimizin neredeyse tamamı Alanya'ya hayran kalıyor. Birçoğu Alanya'ya yerleşmek, burada ev almak ve hayatının bir bölümünü burada geçirmek istiyor. Bu düşünce bile bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZÇELİK: GAZETECİLİK TOPLUMLAR ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR

Dim’in ardından kürsüye çıkan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Küresel Medya Buluşması’nın 6. yılında geleneğe dönüştüğünü söyleyerek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün akşam 32 ülkeden 350 civarında gazetecimiz var. Dilleri farklı, kültürleri farklı ama hepimiz bu salonlardayız. Sayın Mehmet Ali Dim ve ekibine bu emekleri için teşekkür ediyorum. Değerli konuklar bildiğim kadarıyla bu yılın teması doğa, tarih, medya ve diyalog. Bu dört kelimeye baktığım zaman ben içinde Alanya'yı görüyorum. Tarih dediğimizde dönüp şehrimize bakıyorum. Her taşın altında bir Sayın Şakir Öner Öztürk'e teslim. Onun tayini ne zaman çıkar bilmiyorum ama benim bir 2,5 yıl daha sehir-i eminliğim devam edecek. Sonrasını Allah kerim. İklim krizi hepimizin gündeminde duyarlılık oluşturmak siz gazetecilerin elinde. Siz ne kadar çok ses ederseniz, iklimle ilgili ne kadar çok konuşursanız dünya liderleri bunu özellikle dinlemek durumunda kalırlar. Medya dediğimde bir şey söylememe gerek yok. Bugün burada 350 gazeteci var. 350 gazeteciyi bir araya toplamak hem bir başarıdır hem de 350 gazeteci buraya geldiğinde birlik ve beraberlik içinde olduklarını gösterirler. Yapay zeka çağındayız. Her şey hızla ilerliyor ama bir şey değişmiyor. Gerçeğin peşinden koşmak. Savaşlar, çatışmalar ve insani dramlar yaşanıyor. Böyle zamanlarda sizin kameranız halk içinde gerçeğe açılan pencere oluyor. Sizin kalemleriniz de halk için doğruları yazan kurşunlar olmalıdır. Hakikatten taviz vermeyen tüm gazetecileri saygıyla, yaşı benden büyük olanları da ellerinden öperek selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum.”

KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN KGK VE DİM’E TEŞEKKÜR

Törende konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, “Bugün her sene olduğu gibi Küresel Gazeteciler Konseyi'nin ödül töreninde bir aradayız. Basın emekçileriyle, gazetecilerimizle, basın mensuplarımızla bu güzel günü, bu güzel geceyi beraber bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Alanya'mıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Siz kıymetli temsil etmiş. Yazgülü Aydoğan hanımefendi yine aramızdalar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiler. Yine Nevzat Çiçek Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Buradan ismini zikredemediğim birçok dostumuz, büyüğümüz var. Yine Kazakistan dost ve kardeş ülkemizin Kazakistan önceki Kültür Bakanımız Türksoy'un 14 yıl genel sekreterliğini yapmış Dusen Kaseinov aramızdalar. Geçen de Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden de Ali Şir Nevai Büyük Ödülü'nü aldılar. Tekrar tebrik ediyorum Sayın bakanımızı. Sizleri görmek çok büyük mutluluk. Tabii en son olarak da Fatih Hocam'a da buradan çok sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Şerefler verdiler. Hepinize teşekkür ediyorum. Ödül alan gazetecilerimizi tebrik ediyorum. Ödül alamayanlara da bundan sonraki yaşamlarında, hayatlarında, kariyerlerinde başarılar diliyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun” diye konuştu.

AYKUT KAYA’DAN COP31 VURGUSU

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya ise konuşmasında, “Küresel Gazeteciler Konseyi'nin düzenlemiş olduğu bu organizasyonda sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yarın 10 Kasım Gazi büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizler de Antalya milletvekilleri olarak bu büyük organizasyonun başarıya ulaşması için elimizden ne geliyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. Bu vesile ile. Bu organizasyonda bugünkü güzel buluşmada emeği geçen başta Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül alan tüm katılımcıları da yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

YAYMAN: BU TÜR ÇALIŞMALAR DEĞERLİDİR, ÖNEMLİDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise, burada yaptığı konuşmaya, İzmir'de hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Yayman, "En kısa zamanda bakanlığın yaptığı soruşturma sonucunda ihmali olan kusuru olan insanlarla ilgili gereken yapılacaktır" dedi. Küresel Gazeteciler Konseyinin faaliyetlerini önemsediklerini dile getiren Yayman, literatürde "soft power" olarak adlandırılan kültürel diplomasinin önemine işaret etti. Farklı ülkelerden konukların törende bir araya gelmesinin önemine değinen Yayman, "Buradaki birlik beraberlik ruhu, kaynaşma çok önemlidir. Gelen herkes bir barış elçisi olarak kendi ülkesine dönecektir" diye konuştu. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının ve bölgesel gelişmelerin ülkenin küresel önemini artırdığını belirten Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin merkez ülke konumuna geldiğini kaydetti. Yayman, şunları kaydetti: "Bir taraftan hükümetin yaptığı çalışmalar, öbür taraftan Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar, öbür taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı çalışmaların yanında Küresel Gazeteciler Konseyi'nin bu tür çalışmaları değerlidir, önemlidir. Biz inşallah 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak ve Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak için bu tür yumuşak güç faaliyetlerine daha fazla devam etmemiz lazım."

OSMANİ: İMPARATOR FATİH TERİM’İN HAYRANIYIM

Son konuşmayı yapan Kosova 6. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Küresel Diplomasi Ödülü'ne layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Osmani, çocukluğunda televizyondan izlediği ve hayranı olduğu Fatih Terim ile aynı törende bulunmanın kendisi için büyük onur olduğunu ifade etti. Diplomasinin sadece unvan ve protokollerden ibaret olmadığını belirten Osmani, "Diplomasi başkalarının duvarlar ördüğü yerde köprüler kurabilmek, farklılıkların aşılmaz görüldüğü noktalarda ortak bir zemin bulabilmektir. Diplomasi, dayatmadan ikna edebilme, tehdit etmeden etki yaratabilme ve güç kullanmadan değişim sağlayabilme gücüdür." değerlendirmesinde bulundu. Tarih boyunca gazetecilerin yalnızca olayları aktarmadığını, iktidarları sorguladığını ve adaletsizliği ortaya çıkardığını ifade eden Osmani, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kosova'daki savaş sırasında uluslararası gazeteciler olağanüstü bir rol üstlenmişlerdir. Halkımız soykırımla, yerinden edilmeyle ve sistematik zulümle karşı karşıya kaldığında cesur gazeteciler acıların yaşandığı yerlere gitmiş, işlenen vahşeti belgelemiş ve hakikati Kosova'nın sınırlarının ötesine taşımışlardır. Gazeteciler hakikati anlatarak sayısız hayatın kurtarılmasına yardımcı olmuşlardır. Onlar yalnızca tarihi belgelememişler, tarihin akışının değişmesine de katkıda bulunmuşlardır ve biz bunu asla unutmayacağız."

OSMANİ’YE KÜRESEL DİPLOMASİ ÖDÜLÜ

Daha sonra başlayan ödül töreninde, Türk dostu Kosova 6. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, görev süresince ülkesi ve Türkiye adına yaptığı diplomatik çalışmalar ve siyasi başarıları nedeniyle layık görüldüğü Küresel Diplomasi Ödülü plaketini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın elinden aldı.

TERİM’E KÜRESEL SPOR ÖDÜLÜ

Ulusal ve uluslararası sportif başarılarıyla dünya çapında üne sahip olan Türk futbolunun imparator lakaplı efsane teknik direktörü Fatih Terim, Küresel Spor Ödülü’nün sahibi oldu. Terim’e ödülünü Kosova 6. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani takdim etti. Plaketi aldıktan sonra kürsüye gelen Terim, Kosova’nın tanınma süreciyle ilgili bi anısıyla başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Osmani hanımefendiye şahsımla ilgili sözleri dolayısıyla teşekkür ederim. 2014 yılında dönemin Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri ile iyi dosttuk. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Kosova'yı ve milli takımlarını ilk tanıyan federasyon olduk. Kader bu ya, 2016'da Dünya Kupasında aynı gruba düştük. Dolayısıyla demek ki ben bugünleri gördüğüm için, hanımefendi de üstüne güzel sözler söyledi, çok teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm arkadaşlarımızı, büyüklerimizi, küçüklerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Adana'da Savaş Çokduygulu vardı. Bir de Alanya'dan Mehmet Ali Dim eklendi buna. Bu ikisi beraber olduğu sürece biz her sene buraya birkaç defa geliriz. Öyle görünüyor."

Terim daha sonra Gazze’deki gazeteci katliamlarını konu alan Gazzete isimli yayını eline alarak, “Bu yayının yapanlardan Allah razı olsun. Çok yaratıcı bir olay. Duyarlılık ve farkındalık önemli” dedi. Daha sonra duayen gazeteci Yavuz Donat’ı sahneye davet eden Terim, “Yavuz abimiz bizim duayenimiz. Onun yazıları bize daima ışık tutuyor” diye konuştu. Yavuz Donat da Terim’e teşekkür ederek, “Tüm Türk toplumları seninle gurur duyuyor” dedi.

DAMKA’YA DOSTLUK ÖDÜLÜ

Türk dostu ve Türkiye destekçisi Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka’ya Küresel Dostluk Ödülü’nü ise Fatih Terim takdim etti. Damka, yaptığı konuşmada ödül için konseye teşekkür etti ve “Türkiye ile Kosova arasında kurumsallaşan dostluk ve kardeşliğe katkı vermekten onur duyuyorum” dedi.

DONAT’A ÖZEL ÖDÜL

KGK’nın merhum kurucusu Veli Altınkaya’nın anısını yaşatmak amacıyla bu yıl ilk kez verilen Veli Altınkaya Özel Ödülü ise duayen gazeteci ve yazar Yavuz Donat’a takdim edildi. Donat’a plaketini takdim eden KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Veli abimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yavuz abim de Veli abimizin çok iyi dostuydu” dedi.

GAZZETE’YE ÖDÜL

Gazze’de yaşanan gazeteci katliamlarını konu alan GAZZETE çalışmasıyla Küresel Gazetecilik Ödülüne layık görülen Hayrunnisa Çiçek’e ödülünü KGK Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu verdi.

MEDYA ÖDÜLÜ TRT AVAZ’A

Türk dünyasının sesini uluslararası alana taşıyan TRT AVAZ’a Küresel Medya Ödülü verildi. Ödülü Genel Koordinatör Yücel Kılıçkaya adına TRT editörü Olgunay Köse aldı.

MESLEKTE 50 YILA ONUR ÖDÜLÜ

Töremde, gazetecilikte 50 yılı geride bırakan duayen gazeteciler onurlandırıldı. Türk basınının önemli isimlerinden Coşkun Aral, Yazgülü Aldoğan, Ahmet Coşkunaydın, Yavuz Nufel ve Necati Günay, 50 Yıl Onur Ödülüne layık görüldü.

BİLİM VE SANAT ÖDÜLLERİ

Türk ve Kazak düşünce dünyasına katkılarıyla öne çıkan Sultanhan Zhussip, Küresel Bilim Ödülünü alırken, Kırgızistan’ın halk sanatçısı Roza Amanova Küresel Sanat Ödülünün sahibi oldu.

DİĞER ÖDÜLLER

Küresel Ödüller kapsamında, Kepler kapsül otel konseptinin yaratıcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Alaettinoğlu, Küresel İnovasyon Ödülünün sahibi oldu. Antalya’da kurulan ve Avrupa’daki uçuş ağını genişleten Corendon Airlines’ın Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer Küresel Marka Ödülüne layık görüldü. Ödülü Karaer adına Levent Candan aldı.

EMEĞİ GEÇENLERE ŞÜKRAN PLAKETİ

Gecenin son bölümünde ise organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan siyasetçilere, kamu kurumlarının temsilcilerine, KGK yöneticilerine ve iş dünyasının temsilcilerine şükran plaketleri takdim edildi. Gecede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve TÜRKSOY eski Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’a şükran plaketi verildi. Uluslararası katılımcılar kapsamında GJC Meksika Temsilcisi Huan Federico La Mont, KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz, KGK ABD Temsilcisi Dilek Kaya ve KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da teşekkür plaketi aldı. Organizasyona destek veren iş dünyasının temsilcileri ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, Eftelia Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydıncı, Lonicera Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sipahioğlu, AYTEMİZ Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar ve ATM Grup Yönetim Kurulu Üyesi Serter Ceylan’a da teşekkür plaketi takdim edildi. Gecenin devamında Klas Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barcın, CK Grup Başkanı Cuma Kadıoğlu, TÜRSAB Başkanı Kerim Sarıkaya, MİSA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ülker ve MYLOME Otel Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sert de şükran plaketi aldı.

Kaynak: Haberler.com