İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! İzmir'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İzmir deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar İzmir deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: İzmir'de az önce deprem oldu mu?

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Evet, 24 Mayıs 2024 tarihinde saat 09:02'de İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yeşilköy bölgesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin merkezi, 38.2830 kuzey enlemi ve 27.2290 doğu boylamında yer almakta olup, yerin 9.6 kilometre derinliğinde gerçekleşmiştir. Bu büyüklükteki depremler genellikle hafif sarsıntılar olarak hissedilir ve ciddi hasar oluşturmazlar.