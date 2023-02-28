Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sarsıntılar bir yandan devam ediyor. Dün İzmir'de yaşanan depremin ardından İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu sorusu araştırılmaya devam ediyor. Peki, İzmir'de deprem bekleniyor mu? İzmir'de ne zaman deprem bekleniyor, büyüklüğü, şiddeti kaç olacak?

Deprem felaketinin ardından fay hattı üzerinde yer alan İzmir'de deprem riski araştırmaları devam ediyor. Peki, İzmir'de deprem bekleniyor mu? İzmir'de ne zaman deprem bekleniyor, büyüklüğü, şiddeti kaç olacak? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Depremde yıkılmamak, zararı minimum hale getirmek için kenti ve kentin bileşenlerini depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Türkiye´de depremden daha gerçek bir konu yok. Millet olarak kendi hükümetlerimize, devletimize sahip çıkma zamanı. Demokratik anlamda sorunlara el koyma zamanı, bunu da yapabiliriz. 13 milyon sene önce bu topraklarda deprem başladı. İnsanların dünya tarihine çıkışı bu kadar eski değil. Milyonlarca yıl bu devam edecek. Depremi durduracak güç olmadığına göre yapacağımız şey depremin bize vereceği zararı bugünkü çağda bilimin ve teknolojinin gücünü kullanarak azaltmak. Depremlere yıkılmamak, minimum zararla bu işi atlatmak. Yeni yaklaşıma risk analizi diyoruz. Depreme dirençli ketlerle bu olur. Bizim kentlerimiz depreme dirençli olursa mesele yok. Aynen Amerika'daki gibi. Kentin bileşenlerini depreme dirençli yapacağız" dedi.

İZMİR'DE BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

Prof. Dr. Görür, " İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım. Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır. Şu anda depremlerde sonra, Sisam depremi sonrasında 80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Yapı stokunu depreme dirençli yapmak lazım. Bunu yapmadan önce İzmir Büyükşehir Belediyesi şu anda bana göre çok doğru akıllı bir iş yaptı.

İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesine göre İzmir'de 27 Şubat 2023 tarihinde saat 21.22'de büyüklüğü 4.2 olan bir deprem meydana geldi.