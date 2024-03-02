Emine Erdoğan, 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi
Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli'ne katıldıktan sonra Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi.
Emine Erdoğan, 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi
ANTALYA Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli'ne katıldı. Panel sonrası Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi.