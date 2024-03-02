Üye Girişi
Haberler

Emine Erdoğan, 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli'ne katıldıktan sonra Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi.

Emine Erdoğan, 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi

ANTALYA Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli'ne katıldı. Panel sonrası Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Antalya Diplomasi Forumu Emine Erdoğan Çocuk Sanat Genel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title