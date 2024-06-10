SON DAKİKA: 10 Haziran en son nerede deprem oldu? Son depremler kaç şiddetinde oldu?

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve çevresindeki illerde depremler olmaya devam ediyor. Bölge halkı, yaşanan sarsıntılardan dolayı kısa süreli panik yaşıyor. Az önce deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki,10 Haziran en son nerede deprem oldu? Son depremler kaç şiddetinde oldu?

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

10 Haziran 2024 tarihindeki son depremler aşağıdaki gibidir.

SON DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Göksun olarak belirlendi.