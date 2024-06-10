SON DAKİKA: 10 Haziran en son nerede deprem oldu? Son depremler kaç şiddetinde oldu?
10 Haziran'da Türkiye'de birçok deprem meydana geldi. Bu depremlerin şiddeti ve tam olarak nerede olduğu hakkında bilgi arayan vatandaşlar, son durumu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Son depremler ve şiddetleri hakkında detaylı bilgileri içerikte bulabilirsiniz.
Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve çevresindeki illerde depremler olmaya devam ediyor. Bölge halkı, yaşanan sarsıntılardan dolayı kısa süreli panik yaşıyor. Az önce deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki,10 Haziran en son nerede deprem oldu? Son depremler kaç şiddetinde oldu?
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
10 Haziran 2024 tarihindeki son depremler aşağıdaki gibidir.