Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Kurban bayram namazına nasıl niyet edilir? Bayram namazında kaç tekbir alınır?

Kurban Bayramı namazı kaç rekat? Bayram namazı saat kaçta ve Kurban Bayramı namaz vakitleri araştırılıyor. Diyanet, il ve ilçe bayram namaz saatlerini açıkladı. Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Kurban bayram namazına nasıl niyet edilir? Bayram namazında kaç tekbir alınır? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler dahil olmak üzere, il il Kurban Bayramı namaz vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namaz vakitlerini resmi sayfasından duyurdu.

İstanbul Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:07

Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti: 05:54

İzmir Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:21

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa, Ramazan ve Kurban Bayramlarında kılınır ve cemaatle kılınması sünnettir. İşte adım adım Kurban Bayramı namazının kılınışı:

Niyet

Namaza başlamadan önce niyet edilir. Kurban Bayramı için şu şekilde niyet edilebilir: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama."

1. Rekat

İftitah Tekbiri ve Eller Bağlanır: Tekbir getirilir ve eller bağlanır.

Sübhaneke Duası: Sessizce "Sübhaneke" duası okunur.

Üç Ekstra Tekbir: İftitah tekbiri gibi, üç kez tekbir alınır. Her tekbirde eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve yanlara salınır. Üçüncü tekbirde eller bağlanır.

Fatiha ve Zamm-ı Sure: İmam açıktan "Fatiha" suresini ve ardından bir sure veya ayet okur. Cemaat sessizce dinler.

Rüku ve Secde: Rükuya gidilir ve ardından iki secde yapılır. Sonra ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat

Fatiha ve Zamm-ı Sure: İmam yine açıktan "Fatiha" suresini ve ardından bir sure veya ayet okur. Cemaat sessizce dinler.

Üç Ekstra Tekbir: Üç kez tekbir alınır. Her tekbirde eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve yanlara salınır.

Dördüncü Tekbir ve Rüku: Dördüncü tekbirde eller kaldırılmadan rükuya gidilir ve ardından iki secde yapılır.

Tahiyyat, Salli-Barik ve Dualar: Oturulur, "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur.

Selam: Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Sonrasında

Namazın ardından müezzin ve cemaat hep birlikte üç defa tekbir (teşrik tekbiri) getirir. İmam hatip, bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar ve hutbe dinlenir. Hutbenin ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşır.

Kurban Bayramı Namazı