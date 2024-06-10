Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı kaç? 2024 yılında işsizlik oranı ne oldu? Nisan ayı işsizlik oranı kaç?

İŞSİZLİK ORANI KAÇ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız, son 11 yılın en düşük seviyesinde." ifadesini kullandı.

2024 YILINDA İŞSİZLİK ORANI NE OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız, son 11 yılın en düşük seviyesinde." ifadesini kullandı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), nisan ayı iş gücü istatistikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız, son 11 yılın en düşük seviyesinde" bilgisini paylaşan Işıkhan, son 12 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini; işsiz sayısının, bir önceki aya göre 18 bin kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 484 bin kişi azaldığını bildirdi.