2024 Temmuz ayında memur ve emeklilerin zam alacak olmasıyla birlikte, asgari ücrete ara bir zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Son 2 yıldır yüksek enflasyon nedeniyle 6 ayda bir asgari ücrete zam yapılmıştı. Ancak, yapılacak olan son açıklama ve gelişmeler neticesinde, 2024 Temmuz ayında asgari ücrete ara bir zam yapılıp yapılmayacağı henüz resmi olarak duyurulmadı. Bu konuda takip edilecek olan gelişmeler, işçilerin ve piyasanın yakından ilgisini çekiyor. ASGARİ ÜCRET ARA ZAM VAR MI? 2024 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM VAR MI?

Asgari ücrete ara bir zam yapılması beklenmiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin yönelttiği soruya şu yanıtı vermişti: "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." Bu açıklama ile birlikte, asgari ücrete ara bir zam yapılmayacağı yönünde net bir duruş sergilenmiş oldu.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Mevcut asgari ücret, 2024 Ocak itibarıyla yapılan zam sonrasında 20,002.50 TL'ye yükseltilmişti. Ancak, vergi ve diğer kesintilerin ardından net asgari ücret tutarı 17,002.12 TL olarak belirlenmişti.