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Ali Koç'un oğluna "Bu sene şampiyon olacak mıyız?" diye soruldu! 2 kelimelik yanıt verdi

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Fenerbahçe'de seçimler sonrası yeniden başkan seçilen Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'a stattan ayrılırken "Bu sene şampiyon olacak mıyız?" şeklinde bir soru yöneltildi. Koltuk değnekleriyle araca binmeye çalışan Kerim Rahmi Koç, bu soruya "İnşallah olacağız" şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yapılan kongrede üçüncü kez başkan seçildi. Eski Başkan Aziz Yıldırım ile yarışa giren Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Rakibi Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAK MIYIZ?"

Tarihi seçimlerin ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un koltuk değnekleriyle aracına binmeye çalıştığı esnada bir taraftardan, "Bu sene şampiyon olacak mıyız?" şeklinde bir soru aldığı duyuluyor.

"İNŞALLAH OLACAĞIZ"

Taraftarın sorusu karşısında önce bi kaç saniye duraksayan Kerim Rahmi Koç, daha sonra "İnşallah olacağız" yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kerim Rahmi Koç Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Veysel null:

bu çocuğun haberini de yaptınız ya vallahi pes. bu kadar da olmaz ya

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Veysel null:

burası fener sitesine dönmüş la , lütfen kendinize gelin sizin objektif olmanız gerekiyor, başka takımların da haberini yapın lütfen

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Sami Şen:

ali babanın bir çiftliği var, çiftliğinde ...

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Kalkan:

Hayal etmek bir umut 6 yıl boş geçti. bir üç senede daha boş gececek işiniz İnşallaha Maşallah

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Salim:

HEEEE OLURSUNUZ OLURSUNUZ GERİDEN TABİKİ

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Barış O. B.:

Babasının oğlu :)

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Beyzade Onur:

Bu başkan olursa daha çok rüya gürürsünüz

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