YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR? ÖSYM gözetmen ücretleri ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşti ve yaklaşık 4 milyon aday sınava girdi. Sınavda öğretmenler de gözetmen olarak görev aldı ve bu görevlerine karşılık sınav görevli ücreti alacaklar. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde bu ücretlerin hesaplara yatırılması bekleniyor. Gözler şimdi ÖSYM görevli ücreti ödeme tarihinde. YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR? ÖSYM gözetmen ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler...

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

ÖSYM sınav görevli ücreti ödeme tarihi henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz. Görevli ücreti ödeme tarihi genellikle sınavın ardından birkaç hafta içinde duyurulur ve ödemeler bu tarihe göre gerçekleştirilir.

ÖSYM GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE KADAR?

Aşağıdaki hesaplanan rakamlar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarları göstermektedir. Ancak, bu rakamlar değişkenlik gösterebilir: