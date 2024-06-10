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YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR? ÖSYM gözetmen ücretleri ne kadar?

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YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR? ÖSYM gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavında görev alan kişilerin ödeme ücretleri merak konusu oldu. Görevlilerin ne zaman ücretlerini alacakları ve ÖSYM gözetmen ücretlerinin ne kadar olduğu konusunda bilgi arayışı sürüyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşti ve yaklaşık 4 milyon aday sınava girdi. Sınavda öğretmenler de gözetmen olarak görev aldı ve bu görevlerine karşılık sınav görevli ücreti alacaklar. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde bu ücretlerin hesaplara yatırılması bekleniyor. Gözler şimdi ÖSYM görevli ücreti ödeme tarihinde. YKS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR? ÖSYM gözetmen ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler...

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

ÖSYM sınav görevli ücreti ödeme tarihi henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz. Görevli ücreti ödeme tarihi genellikle sınavın ardından birkaç hafta içinde duyurulur ve ödemeler bu tarihe göre gerçekleştirilir.

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR? ÖSYM gözetmen ücretleri ne kadar?

ÖSYM GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE KADAR?

Aşağıdaki hesaplanan rakamlar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarları göstermektedir. Ancak, bu rakamlar değişkenlik gösterebilir:

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR? ÖSYM gözetmen ücretleri ne kadar?

  • Salon başkanı: 1.057 TL
  • Gözetmen: 1.025 TL
  • Yedek gözetmen: 769 TL
  • Bina sınav sorumlusu: 1.922 TL
  • Bina sınav sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
  • Bina yöneticisi (okul müdürü): 1.217 TL
  • Bina yöneticisi yardımcısı (müdür yardımcısı): 1.089 TL
  • Yardımcı engelli gözetmen: 1.281 TL
  • E-Sınav uygulama sorumlusu: 961 TL
  • E-Sınav salon başkanı: 833 TL
  • E-Sınav gözetmen: 769 TL
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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