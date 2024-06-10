Hava durumu sıcaklığı kaç derece? 10 Haziran (bugün) yüzde kaç nem var? İl il hava durumu sıcaklıkları!

10 Haziran bugün hava kaç derece? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve diğer illerin hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava sıcaklıklarını paylaştı. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ediyor. Bugün nem oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir…

10 HAZİRAN (BUGÜN) YÜZDE KAÇ NEM VAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Haziran 2024 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı öngörülüyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12°C üzerinde, diğer bölgelerde ise 4 ila 8°C üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu ise batı kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıkların düşerek mevsim normalleri civarına inmesi tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU SICAKLIKLARI

İstanbul Hava Durumu: İstanbul şehrinde 10 Haziran 2024 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 33 dereceyi gösteriyor. 11 Haziran 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 37 derece olacağı tahmin edilmekte. 12 Haziran 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 36 dereceyi gösterecek. 13 Haziran 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.

Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 10 Haziran 2024 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 30 dereceyi gösteriyor. 11 Haziran 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 34 derece olacağı tahmin edilmekte. 12 Haziran 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 36 dereceyi gösterecek. 13 Haziran 2024 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 36 dereceyi bulacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 35 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu: İzmir şehrinde 10 Haziran 2024 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 37 dereceyi gösteriyor. 11 Haziran 2024 Salı günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 38 derece olacağı tahmin edilmekte. 12 Haziran 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 39 dereceyi gösterecek. 13 Haziran 2024 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 38 dereceyi bulacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 38 dereceyi gösterecek.

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