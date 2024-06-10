Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2024 Diyanet il ve ilçe bayram namazı vakitleri! İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2024 Diyanet il ve ilçe Kurban Bayram namazı vakitleri açıklandı. Bu yıl Kurban Bayramı namazı 16 Haziran Pazar günü sabahı kılınacak. Bayram namazı saat kaçta okunacak ve Kurban Bayramı namazı İstanbul, Ankara ve İzmir'de saat kaçta kılınacağı gündeme geliyor. Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Detaylar haberimizdedir...

2024 KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:07

Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti: 05:54

İzmir Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:21

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılınır.Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi yapılan hatırlatmaların ardından müezzin kayyım, camiye gelenlere nasıl niyet edecekleri konusunda rehberlik eder.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o belirtilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

İmamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

İmam ve cemaat sessizce "Sübhaneke" duasını okur.

Ardından, fasılalarla üç tekbir alınır: Her tekbirde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır, son tekbirde eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker ve açıktan "Fatiha" suresi ile birlikte "Zammı sure" okur. Cemaat ise sessizce dinler.

Rüku ve secde yapılarak ikinci rekata geçilir.

2. Rekat

İmam "Besmele" çeker ve açıktan "Fatiha" suresi ile birlikte "Zammı sure" okur. Cemaat ise sessizce dinler.

Tekrar üç tekbir alınır: Eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır, dördüncü tekbirde rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat" ve "Salli-Barik" duaları okunur.

Son olarak sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından müezzin ile birlikte üç defa tekbir (teşrik) getirilir.

İmam hatip, bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Bu şekilde bayram namazı tamamlanır ve cemaat bayramın ruhuna uygun şekilde ibadetini gerçekleştirir.

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ