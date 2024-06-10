Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2024 Diyanet il ve ilçe bayram namazı vakitleri! İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
2024 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namaz vakitlerini il ve ilçe bazında açıkladı. Vatandaşlar, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bayram namazı saatlerini öğrenmek için merakla bekliyor. Bayram namazı, bayramın ilk günü güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınır ve bu saat bölgeye göre değişiklik gösterir. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
2024 Diyanet il ve ilçe Kurban Bayram namazı vakitleri açıklandı. Bu yıl Kurban Bayramı namazı 16 Haziran Pazar günü sabahı kılınacak. Bayram namazı saat kaçta okunacak ve Kurban Bayramı namazı İstanbul, Ankara ve İzmir'de saat kaçta kılınacağı gündeme geliyor. Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Detaylar haberimizdedir...
2024 KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
- İstanbul Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:07
- Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti: 05:54
- İzmir Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:21
KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı yılda iki defa kılınır.Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi yapılan hatırlatmaların ardından müezzin kayyım, camiye gelenlere nasıl niyet edecekleri konusunda rehberlik eder.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o belirtilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
İmamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
- Niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.
- İmam ve cemaat sessizce "Sübhaneke" duasını okur.
- Ardından, fasılalarla üç tekbir alınır: Her tekbirde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır, son tekbirde eller göbek hizasında bağlanır.
- İmam "Euzü besmele" çeker ve açıktan "Fatiha" suresi ile birlikte "Zammı sure" okur. Cemaat ise sessizce dinler.
- Rüku ve secde yapılarak ikinci rekata geçilir.
2. Rekat
- İmam "Besmele" çeker ve açıktan "Fatiha" suresi ile birlikte "Zammı sure" okur. Cemaat ise sessizce dinler.
- Tekrar üç tekbir alınır: Eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır, dördüncü tekbirde rükuya gidilir.
- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat" ve "Salli-Barik" duaları okunur.
- Son olarak sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.
- Namazın ardından müezzin ile birlikte üç defa tekbir (teşrik) getirilir.
- İmam hatip, bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
Bu şekilde bayram namazı tamamlanır ve cemaat bayramın ruhuna uygun şekilde ibadetini gerçekleştirir.
İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ
- Adana Bayram Namazı : 05:52
- Adıyaman Bayram Namazı : 05:38
- Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:07
- Ağrı Bayram Namazı : 05:14
- Aksaray Bayram Namazı : 05:54
- Amasya Bayram Namazı : 05:41
- Antalya Bayram Namazı : 06:11
- Ardahan Bayram Namazı : 05:12
- Artvin Bayram Namazı : 05:15
- Aydın Bayram Namazı : 06:29
- Balıkesir Bayram Namazı : 06:15
- Bartın Bayram Namazı : 05:52
- Batman Bayram Namazı : 05:27
- Bayburt Bayram Namazı : 05:24
- Bilecik Bayram Namazı : 06:05
- Bingöl Bayram Namazı : 05:27
- Bitlis Bayram Namazı : 05:21
- Bolu Bayram Namazı : 05:57
- Burdur Bayram Namazı : 06:10
- Bursa Bayram Namazı : 06:09
- Çanakkale Bayram Namazı : 06:20
- Çankırı Bayram Namazı : 05:50
- Çorum Bayram Namazı : 05:44
- Denizli Bayram Namazı : 06:15
- Diyarbakır Bayram Namazı : 05:30
- Düzce Bayram Namazı : 05:59
- Edirne Bayram Namazı : 06:15
- Elazığ Bayram Namazı : 05:32
- Erzincan Bayram Namazı : 05:28
- Erzurum Bayram Namazı : 05:21
- Eskişehir Bayram Namazı : 06:04
- Gaziantep Bayram Namazı : 05:43
- Giresun Bayram Namazı : 05:30
- Gümüşhane Bayram Namazı : 05:27
- Hakkâri Bayram Namazı : 05:17
- Hatay Bayram Namazı : 05:50
- Iğdır Bayram Namazı : 05:10
- Isparta Bayram Namazı : 06:09
- Kahramanmaraş Bayram Namazı : 05:44
- Karabük Bayram Namazı : 05:52
- Karaman Bayram Namazı : 06:00
- Kars Bayram Namazı : 05:12
- Kastamonu Bayram Namazı : 05:47
- Kayseri Bayram Namazı : 05:47
- Kilis Bayram Namazı : 05:45
- Kırıkkale Bayram Namazı : 05:52
- Kırklareli Bayram Namazı : 06:12
- Kırşehir Bayram Namazı : 05:51
- Kocaeli Bayram Namazı : 06:04
- Konya Bayram Namazı : 06:01
- Kütahya Bayram Namazı : 06:07
- Malatya Bayram Namazı : 05:37
- Manisa Bayram Namazı : 06:19
- Mardin Bayram Namazı : 05:29
- Mersin Bayram Namazı : 05:55
- Muğla Bayram Namazı : 06:19
- Muş Bayram Namazı : 05:23
- Nevşehir Bayram Namazı : 05:50
- Niğde Bayram Namazı : 05:52
- Ordu Bayram Namazı : 05:32
- Osmaniye Bayram Namazı : 05:48
- Rize Bayram Namazı : 05:21
- Sakarya Bayram Namazı : 06:02
- Samsun Bayram Namazı : 05:37
- Siirt Bayram Namazı : 05:23
- Sinop Bayram Namazı : 05:40
- Sivas Bayram Namazı : 05:38
- Şanlıurfa Bayram Namazı : 05:38
- Şırnak Bayram Namazı : 05:22
- Tekirdağ Bayram Namazı : 06:13
- Tokat Bayram Namazı : 05:39
- Trabzon Bayram Namazı : 05:24
- Tunceli Bayram Namazı : 05:30
- Uşak Bayram Namazı : 06:11
- Van Bayram Namazı : 05:16
- Yalova Bayram Namazı : 06:07
- Yozgat Bayram Namazı : 05:47
- Zonguldak Bayram Namazı : 05:55