Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.
Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirdi.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU
Giovanni Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.