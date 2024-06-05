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Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 5 Haziran Çarşamba 2024? #128250

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Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor All Star 2024'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 5 Haziran Çarşamba 2024?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten heyecan devam ediyor. Nefes kesen oyunların oynandığı yarışmada dokunulmazlık oyunu merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 5 Haziran Çarşamba 2024?

ACUN ILICALI STARTI VERDİ

1 Ocak'ta izleyici ile buluşacak olan yarışmanın açılışını yapan Acun Ilıcalı "SMS yok... Her koyun kendi bacağından asılacak. Kimleri suçlayamayacaksınız. İyiyseniz sonuna kadar gidebileceksiniz. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor. Onu anca kendi başarısızlığı eleyecek. Orada da ne bahaneler duyacağız bilmiyorum ama..." diyor.

Yayında Survivor'la ilgili konuşan ve yarışmacılara performans gösterebilmeleri için haftalık az bir öğün verildiğini belirten Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov! Futbol sezonu gibi. Survivor'ın bir sezonu 12-15 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor. Dominik cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var çünkü ülkeye sağladığımız katkının da farkındalar Dominikliler. Bizi iyi karşılıyorlar, Dominik'i tanıtıyoruz bir yandan da" dedi.

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.

MAVİ TAKIM

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya

BU HAFTA NELER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Merve oldu.

Haftanın ikinci eleme adayı Atakan oldu.

5 Haziran Çarşamba DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugünün yarışmaları henüz sona ermedi. sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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