Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? SON DAKİKA Beşiktaş teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim? Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Detaylar!

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu. Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.

BEŞİKTAŞ, VAN BRONCKHORST'A EMANET

Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Giovanni Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi.