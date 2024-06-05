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Giovanni van Bronckhorst kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş yeni Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir?

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Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi. Peki, Giovanni van Bronckhorst kimdir? Beşiktaş yeni Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak. Giovanni van Bronckhorst kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST KİMDİR?

Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Giovanni Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi.

HAKKINDA

Giovanni Christiaan van Bronckhorst (d. 5 Şubat 1975), Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörüdür. Öncesinde orta saha oyuncusu olan van Bronckhorst, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde sol beke geçti.

Van Bronckhorst, kulüp kariyeri boyunca RKC Waalwijk, Feyenoord, Rangers, Arsenal, Barcelona ve tekrar Feyenoord'da oynadı. Barcelona'nın 2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli bir rol oynadı, final maçında ilk 11'de yer aldı ve o sezon Barcelona formasıyla her Şampiyonlar Ligi maçında oynadı.

Uluslararası düzeyde Van Bronckhorst, Hollanda millî takımı için 107 maça çıktı ve uzun süre takımın kaptanlığını yaptı. 1998, 2006 ve 2010 yıllarında olmak üzere üç kez FIFA Dünya Kupası'nda ve 2000, 2004 ve 2008 yıllarında olmak üzere üç kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giydi.

Hollanda 21 yaş altı takımında ve Feyenoord'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Van Bronckhorst, Mayıs 2015'te Feyenoord teknik direktörü oldu. İlk sezonunda KNVB Kupası'nı ve 2017'de kulübün 18 yıl sonra ilk Eredivisie şampiyonluğunu kazandı. Kasım 2021'de Rangers'a teknik direktör olarak geri döndü. İlk sezonunda İskoçya Kupası'nı kazandı, UEFA Avrupa Ligi finaline ulaştı ve penaltı atışlarında kaybetti.

Çalıştırdığı takımlar:

2010-2011Hollanda U-21 (yardımcı)

2011-2015 Feyenoord (yardımcı)

2015-2019 Feyenoord

2020 Guangzhou R&F

2021-2022 Rangers

2024- Beşiktaş

Osman Demir
Osman Demir
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