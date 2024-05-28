Dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kuru! Dolar yükseliyor mu?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,1790 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak dünkü kapanışının yüzde 0,1 altında 104,4 seviyesinde bulunuyor. Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler ve enflasyon göstergeleri takip ediliyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,0180'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 primle 41,1110 seviyesinde bulunuyor.

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