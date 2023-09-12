Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı, izleyenleri gözyaşına boğdu. Dizinin hapishane sahnelerinde 'kurtarıcı' rolüyle ortaya çıkan bir karakter dikkat çekti. Eşinin ameliyat olabilmesi için para bulmaya çalışırken cezaevine düşen Mustafa'nın, 'Yılmaz Abi' diye hitap ettiği kişinin gerçek hayatta kim merak konusu oldu. Seyircilerin Dilek Taşı 1. Bölüm sonunda "Yılmaz Abi"nin kim olduğunu araştırıyor. Dilek Taşı "Yılmaz" Yılmaz Güney mi? Dilek Taşı 'Yılmaz' kimdir, "Yılmaz Abi" karakteri kimdir?

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yaşananları eksenine alarak sezona 'merhaba' diyen Dilek Taşı, izleyenlerden tam not aldı. Dizi yayınlandığı ilk bölümünde zirveye yerleşti. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği dizinin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaşıyor. Usta oyuncu Perihan Savaş'ın ise 'Macide' karakteriyle yer aldığı dizinin bazı sahneleri merak uyandırdı. Dizinin cezaevine Sahnesinde Mustafa'yı ( Salih Bademci ) revirde ziyaret eden Yılmaz, merakları üzerine topladı. Peki, kim bu Yılmaz Abi? Dilek Taşı 'Yılmaz' kimdir, "Yılmaz Abi" karakteri kimdir? İşte detaylar…

DİLEK TAŞI 'YILMAZ' KİMDİR, "YILMAZ ABİ" KARAKTERİ KİMDİR?

Dilek Taşı dizisinin ilk bölümü, izleyicilere büyük bir sürprizle başladı. Salih Bademci'nin canlandırdığı Mustafa karakteri, hapishane revirinde ona destek olan ve 'Yılmaz Abi' olarak adlandırılan gizemli bir karakterle karşılaştı. Bu karakterin kimliği ise büyük bir merak konusu haline geldi. İzleyiciler arasında, 'Yılmaz Abi'nin gerçekte Yılmaz Güney olup olmadığı sorusu hızla yayıldı ve sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Ancak, yapımcı firma veya kanal yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil. Bu gizemi çözmek için ikinci bölümü beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Dilek Taşı dizisinin heyecan dolu ikinci bölümü, 14 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.

DİLEK TAŞI 'YILMAZ' ASLINDA YILMAZ GÜNEY Mİ?

Dilek Taşı dizisi, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden bir hafta öncesine odaklanarak başlıyor. Mustafa'nın kıdem tazminatını almak için eski çalıştığı fabrikaya gitmesi ve kazara patronu öldürmesiyle cezaevine düşmesiyle olaylar gelişiyor. Cezaevinde türlü saldırılara maruz kalan Mustafa, yaralandıktan sonra odaya "Yılmaz Abi"nin gelmesiyle siyasiler koğuşuna geçiriliyor. Bu sahnedeki "Yılmaz Abi" karakterinin Yılmaz Güney ile olan aşırı benzerliği sonrası "Yılmaz Abi" Yılmaz Güney mi? Soruları gündeme geldi.

Mustafa, 12 Eylül 1980 darbesi sırasında cezaevine düştüğü görülüyor. Aynı yıllarda Yılmaz Güney'in de cezaevinde olduğu biliniyor. Yılmaz Güney, 25 Ekim'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamaların sonucunda 13 Temmuz 1976'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Beş yıl hapis yattıktan sonra 9 Ekim 1981 tarihinde izinli olarak çıktığı Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden yurt dışına firar etti.

Bu bulgular "Yılmaz Abi" karakterinin Yılmaz Güney olduğu iddialarını güçlendiriyor. Ancak ne yapımcı şirketten ne de oyunculardan bu konu hakkında açıklama gelmedi.