Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden izlenir?

Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. GS FB maçı şifresiz nereden ve nasıl izlenir merak edenler için Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar haberimizde!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin heyecanı, beIN SPORTS ekranlarında yaşanacak. Takımların tesislerden ayrılışından soyunma odasından görüntülere ve santraya kadar özel çekimlerle derbinin nabzı beIN SPORTS ekranlarında tutulurken, dev mücadelede ise 24 stadyum kamerası ile sporseverler, müsabakanın her anını doyasıya izleyecek. 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak. Öte yandan 100 kişilik prodüksiyon ekibi ve son teknolojiyle donatılmış yayın aracı OBVAN içerisinde bulunan 20 kişilik ekip ile dev derbinin her dakikası kesintisiz bir şekilde ekranlara gelecek.

100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.

BEIN SPORTS GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY FENERBAHÇE HAKKINDA DETAYLAR

Ligde son iki haftaya girilirken, Galatasaray derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa 2023-2024 sezonu şampiyonu son hafta oynanacak müsabakaların ardından belli olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 399 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe iki maç yaptı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 0-0 sona erdi. İki takım ayrıca Şanlıurfa'da yapılan TFF Süper Kupa'da rakip oldu. Sarı-kırmızılılar maçın başında Mauro Icardi ile 1-0 öne geçerken, U19 ile karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertlerin sahadan çekilmesinin ardından Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 133 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi.

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.