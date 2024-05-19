Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Fenerbahçe seyirci sayısı kaç? Galatasaray Fenerbahçe tribünlerinde kaç kişi var, kaç bilet satıldı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Fenerbahçe derbisine her derbi maçında olduğu gibi büyük bir ilgi var. Bilet satışa çıkar çıkmaz tükendi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe seyirci sayısı kaç? İşte Galatasaray Fenerbahçe izleyici sayısı!

Galatasaray Fenerbahçe tribün doluluk oranı! Galatasaray Fenerbahçe derbisine her derbi maçında olduğu gibi büyük bir ilgi var. Bilet satışa çıkar çıkmaz tükendi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe seyirci sayısı kaç? İşte Galatasaray Fenerbahçe izleyici sayısı haberimizde..

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI KAÇ KİŞİ İZLİYOR?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı için ayrılan biletlerin tamamı satıldı. Maç full kapasite ile oynanacak.

Ev sahibi takım Galatasaray taraftarları için ayrılan 49.066 bilet ve konuk takım Fenerbahçe taraftarları için ayrılan 2.647 bilet satışa çıkar çıkmaz bitti.

Galatasaray Fenerbahçe maçı yüzde 100 tribün doluluk oranı ile oynanacak.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Ligde son iki haftaya girilirken, Galatasaray derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa 2023-2024 sezonu şampiyonu son hafta oynanacak müsabakaların ardından belli olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 399 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe iki maç yaptı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 0-0 sona erdi. İki takım ayrıca Şanlıurfa'da yapılan TFF Süper Kupa'da rakip oldu. Sarı-kırmızılılar maçın başında Mauro Icardi ile 1-0 öne geçerken, U19 ile karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertlerin sahadan çekilmesinin ardından Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Rams Park Stadyumu Galatasaray Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

 Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı

Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı

 İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI izle! 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti? İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri! Galatasaray Fenerbahçe seyirci sayısı kaç? Galatasaray Fenerbahçe tribünlerinde kaç kişi var, kaç bilet satıldı? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Cengiz Ünder neden yok, sakat mı? Galatasaray maçında Cengiz Ünder yok mu, yedeklerde mi, niye yok? İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü mü? İran Cumhurbaşkanı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kongo'da darbe mi oluyor? SON DURUM! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde neler oluyor, darbe mi oldu? Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! (BELLİ OLDU) Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'lerde kimler var? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi saat 19.00'da mı 20.00'de mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı?
Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title