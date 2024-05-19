Galatasaray Fenerbahçe seyirci sayısı kaç? Galatasaray Fenerbahçe tribünlerinde kaç kişi var, kaç bilet satıldı?

Galatasaray Fenerbahçe tribün doluluk oranı! Galatasaray Fenerbahçe derbisine her derbi maçında olduğu gibi büyük bir ilgi var. Bilet satışa çıkar çıkmaz tükendi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe seyirci sayısı kaç? İşte Galatasaray Fenerbahçe izleyici sayısı haberimizde..

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI KAÇ KİŞİ İZLİYOR?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı için ayrılan biletlerin tamamı satıldı. Maç full kapasite ile oynanacak.

Ev sahibi takım Galatasaray taraftarları için ayrılan 49.066 bilet ve konuk takım Fenerbahçe taraftarları için ayrılan 2.647 bilet satışa çıkar çıkmaz bitti.

Galatasaray Fenerbahçe maçı yüzde 100 tribün doluluk oranı ile oynanacak.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Ligde son iki haftaya girilirken, Galatasaray derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa 2023-2024 sezonu şampiyonu son hafta oynanacak müsabakaların ardından belli olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 399 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe iki maç yaptı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 0-0 sona erdi. İki takım ayrıca Şanlıurfa'da yapılan TFF Süper Kupa'da rakip oldu. Sarı-kırmızılılar maçın başında Mauro Icardi ile 1-0 öne geçerken, U19 ile karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertlerin sahadan çekilmesinin ardından Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.