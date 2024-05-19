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Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı

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Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular arasında dev derbi öncesi büyük kavga çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray tribünlerine Fenerbahçe logosunu gösterdi. Buna tepki gösteren sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan arasında sürtüşme yaşandı. Daha sonra tüm futbolcuların karıştığı olay, iki takımın idarecilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

BURUN BURUNA GELDİLER

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisine neden oldu ve ikili kafa kafaya geldi. Yaşananların ardından iki takım futbolcularının tamamı olaya dahil oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan'ın üzerine yürüdü. İki takımın idarecilerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı.

Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı

GALATASARAY'DAN KAVGA SONRASI AÇIKLAMA

Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncular arasında yaşanan tartışmanın ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Büyük Galatasaray taraftarı, 90 dakika boyunca hiçbir tahrike kapılmadan takımımızı desteklemeliyiz. Kışkırtmalara kapılmanın Galatasaray'a ve şampiyonluk yolundaki takımımıza zarar vereceğini unutmamalıyız. Bu hususa dikkat etmemiz özellikle önemlidir. Sahadaki aslanlarımız mücadelelerini verirken tribündeki bizler onların itici gücü olalım ve desteğimizi azalmadan, yorulmadan, etkimizi sürekli artırarak gösterelim" ifadelerine yer verildi.

Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı

"FUTBOLUN İÇİNDE KALMAMIZ GEREKİYOR"

Öte yandan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Buruk, ""Bugün 19 Mayıs, ülkemiz için çok önemli değerli bir gün. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü. İnşallah her sene bu kutlayarak Atatürk'ü anarız. Bizim için şampiyonluk maçı. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Geçen seneye baktığımızda benzer fikstür gitti. Geçen sene 5 puan farkla Fenerbahçe maçına çıkmıştık, bu sene 6. Oyun, psikoloji ve mental olarak kazanmak istiyoruz. Rakibimiz en son deplasman mağlubiyetini burada almıştı. 24. şampiyonluk bizim için çok önemli. Futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Maç öncesi istemediğimiz şeyler oldu, maç içinde de olacak. Futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Oyuncularıma bir daha bunu hatırlatacağım. Sahada kaldığımız sürece en iyimizi yapabileceğimizi biliyoruz. Önemli değişiklik Szymanski'nin sağ tarafta olması, o mevkide az oynadı. Kendi pozisyonuna yakın yerde oynayacak. Hem Batshuayi hem Dzeko'ya göre hazırlandık. Rakibimiz çok pasla çıkan takım değil. Uzun toplar, ikinci toplar önemli olacak. Bu maçı kazanarak son haftaya şampiyon çıkmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

İşte o anlar;

Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Mert Hakan Yandaş Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Fenerbahçe Kavga Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Metin Balcı:

Mert Hakan yine şaşırtmadı.

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Veysel null:

korkudan süper kupa maçına çıkamadılar. Bugün de olay çıkarıp maçı tatil edip bu şekilde yenilgiden kurtulmaya çalışıyorlar... böyle bir rakip le mücadele ediyoruz işte....

yanıt29
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DEMOKRAT:

Fbliler yine kavga ve gerginlik ile maçı almaya çalışacak bu sebeple GSli futbolcuların profesyonelliklerini ve soğukkanlılıklarını korumaları gerek. FBnin hep çirkef topcuları olmuştur içtikleri sudan mı giydikleri formadan mı bilmiyorum.

yanıt88
yanıt39
Erdal Altinova:

bu maç karışır

56
9
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Karaşal:

Sonra taraftar neden sahaya giriyor

35
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Hamdi Baba :

Fenerin maç öncesi olay çıkaracağı zaten biliniyordu. Çünkü fark yeceklerini biliyorlar

28
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Rr Ff:

bu maçta şike olamaz en güzel yanı bu

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Eclipse Moon34:

Şike olmaz mı güldürme beni hakem umarım skandala imza atmaz Türk futbolu bir kaç şerefli kişilik !!!!!! sayesinde güvenilir durumdadır dedim ve yerde gülmekten sürünüyorum

yanıt7
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ersin avseren:

bırakinda maç seyretek....

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Cihan Babacan:

Namaert

21
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