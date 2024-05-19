Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

BURUN BURUNA GELDİLER

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisine neden oldu ve ikili kafa kafaya geldi. Yaşananların ardından iki takım futbolcularının tamamı olaya dahil oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan'ın üzerine yürüdü. İki takımın idarecilerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı.

GALATASARAY'DAN KAVGA SONRASI AÇIKLAMA

Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncular arasında yaşanan tartışmanın ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Büyük Galatasaray taraftarı, 90 dakika boyunca hiçbir tahrike kapılmadan takımımızı desteklemeliyiz. Kışkırtmalara kapılmanın Galatasaray'a ve şampiyonluk yolundaki takımımıza zarar vereceğini unutmamalıyız. Bu hususa dikkat etmemiz özellikle önemlidir. Sahadaki aslanlarımız mücadelelerini verirken tribündeki bizler onların itici gücü olalım ve desteğimizi azalmadan, yorulmadan, etkimizi sürekli artırarak gösterelim" ifadelerine yer verildi.

"FUTBOLUN İÇİNDE KALMAMIZ GEREKİYOR"

Öte yandan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Buruk, ""Bugün 19 Mayıs, ülkemiz için çok önemli değerli bir gün. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü. İnşallah her sene bu kutlayarak Atatürk'ü anarız. Bizim için şampiyonluk maçı. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Geçen seneye baktığımızda benzer fikstür gitti. Geçen sene 5 puan farkla Fenerbahçe maçına çıkmıştık, bu sene 6. Oyun, psikoloji ve mental olarak kazanmak istiyoruz. Rakibimiz en son deplasman mağlubiyetini burada almıştı. 24. şampiyonluk bizim için çok önemli. Futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Maç öncesi istemediğimiz şeyler oldu, maç içinde de olacak. Futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Oyuncularıma bir daha bunu hatırlatacağım. Sahada kaldığımız sürece en iyimizi yapabileceğimizi biliyoruz. Önemli değişiklik Szymanski'nin sağ tarafta olması, o mevkide az oynadı. Kendi pozisyonuna yakın yerde oynayacak. Hem Batshuayi hem Dzeko'ya göre hazırlandık. Rakibimiz çok pasla çıkan takım değil. Uzun toplar, ikinci toplar önemli olacak. Bu maçı kazanarak son haftaya şampiyon çıkmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS