Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

Süper Lig'in 37'nci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda Sarı-kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi.

FENERBAHÇE FORMALI KADINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Takımın tesislerden çıkışını bekleyen Sarı-kırmızılı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Ardından Sarı-kırmızılı bir taraftarın Fenerbahçe formalı kadına şişe fırlattığı kameralara yansıdı. Fenerbahçe taraftarı, Çevik Kuvvet Polisi'nin eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı.