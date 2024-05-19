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Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

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Derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftar, polis eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı.

Süper Lig'in 37'nci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda Sarı-kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi.

FENERBAHÇE FORMALI KADINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Takımın tesislerden çıkışını bekleyen Sarı-kırmızılı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Ardından Sarı-kırmızılı bir taraftarın Fenerbahçe formalı kadına şişe fırlattığı kameralara yansıdı. Fenerbahçe taraftarı, Çevik Kuvvet Polisi'nin eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (7)

gökhan Mermer:

Ya takipçi peşinde koşan sosyal medya ürünüdür ya da sosyal deney yapıyordur. masum bir geçiş olamaz, eger aksini düşünen varsa Fenerbahçe maç günü kadıköy'de Galatasaray forması ile gezsin.

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Hamdi Baba :

Bilinçli yapılmış bi hareket.

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Gjerj Kastoroiti:

onlyfans denemeleri sosyal medyada takipçi kasma sorunu

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HALİS ER:

YouTuber

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Mehmet Taşkın:

Türkiyede saygı respekt kalmamış.

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İlhan Fırat:

İnsanlığın önüne geçecek, gölgede bırakacak hertürlü devranışa lanet olsun. Ülke zaten gergin bi nebze kardeşlik ve huzur ortamı olsun be kardeşim. Futbol sadece bir oyundur.

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Sertaç şahin:

Bir fenerbahçeli olarak söylüyorum ne gerek var böyle birşeye zaten gergin bir ortam neyin peşinde allah bilir

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