Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

İstanbul'da 21 Nisan Pazar günü hava durumu merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da bugün %48 yağış ihtimali bulunuyor. Peki, Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Pazar günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklık 17°C olarak başlayacak ve hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %39 olacak. Rüzgarın yönü belirtilmemiş, ancak ortalama rüzgar hızı 19 km/sa olacak ve maksimum 37 km/sa olacak.

Öğleden sonra sıcaklık biraz artacak, 20°C'ye çıkacak ve hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı düşecek ve %23'e inecek. Rüzgar hızı sabit kalacak gibi görünüyor, ortalama 19 km/sa ve maksimum 39 km/sa olacak.

Akşam saatlerinde hava biraz serinleyecek, sıcaklık 19°C'e düşecek ve nem oranı %23 olacak. Rüzgar hızı yavaşlayacak, ortalama 17 km/sa ve maksimum 40 km/sa olacak.