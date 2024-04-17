Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 17 Nisan 2024 Çarşamba Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

01:30 Boca Juniors - Godoy Cruz (Arjantin Copa Liga Profesional, Spor Smart, Smart Spor HD)

01:30 Defensa - Newell's Old Boys (Arjantin Copa Liga Profesional, Smart Spor 2, Spor Smart 2)

13:00 Ulsan Hyundai - Yokohama Marinos (AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final, Spor Smart, Smart Spor HD)

15:00 Abdish Ata - CC Mariners (AFC Kupasi, Smart Spor 2, Spor Smart 2)

16:00 Özbekistan - Malezya (AFC U23 Şampiyonasi, Spor Smart, Smart Spor HD)

18:30 Vietnam - Kuveyt (AFC U23 Şampiyonasi, Spor Smart, Smart Spor HD)

22:00 Bayern Münih - Arsenal (UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final, TV 8 Buçuk, İçtimai TV, Exxen)

22:00 Manchester City - Real Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final, CBC Sport, Exxen)

22:00 Dundee United - Glasgow Rangers (İskoçya Premier Lig, S Sport Plus)