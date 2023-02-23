Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Basel ile karşılaşıyor. İLk maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki, BSL hangi takım? UEFA BSL açılımı hangi takım?

BSL hangi takım? UEFA BSL açılımı hangi takımmı kaçırdı gibi konular Trabzonspor Basel maçı ile ilgili olarak sıkça araştırıldı. Peki, BSL hangi takım? UEFA BSL açılımı hangi takım?

BASEL TRABZONSPOR MAÇI SON DURUM

Maç 1-0 Basel üstünlüğü ile devam ederken 25. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Penaltı kullanırken ayağı kayan Bakasetas'ın dengesi bozuldu. Bakasetas topu auta gönderdi ve penaltıyı kaçırdı.

BSL HANGİ TAKIM

BSL Basel takımının kısaltmasıdır.