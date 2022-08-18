Netflix'te yayınlanan "Kuş Uçuşu" ve Mezarlık" dizilerindeki performansıyla adından bahsettiren Birce Akalay, rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Son olarak "Kuş Uçuşu" dizisinin ardından birlikte tatile çıkan ikilinin Instagram paylaşımlarını görenler Birce Akalay İbrahim Çelikkol sevgili mi? Birce Akalay sevgilisi kim? sorusunu araştırıyor. İşte detaylar…

BİRCE AKALAY İBRAHİM ÇELİKKOL SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile hakkında çıkan aşk iddialarına cevap verdi: "İbrahim canım dostum. Eski eşi Mihre arkadaşım. Bir kadın ile bir erkek, arkadaş olamaz mı? Hayatta hiçbir şey imkansız değil ama bizim öyle bir durumumu yok. Birlikte tatil yapıyoruz Ailecek görüşüyoruz. Etik olmaz"

BİRCE AKALAY SEVGİLİSİ KİM?

2017 yılında yayınlanan "Siyah Beyaz Aşk" dizisinin başrollerini Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol paylaşmıştı. 2017 yılından beri dostluklarını sürdüren ikili, "Kuş Uçuşu" dizisinde tekrardan başrolleri paylaştılar. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un aşk yaşadıkları sürekli gündeme gelse de Birce Akalay son açıklamasında bu iddiaları yalanladı.

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay (d. 19 Haziran 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü öğretim görevlisidir. Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bu oyun dışında 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat verdi.

2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıktı. 2004-2007 yılları arasında Piyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programları da hazırlayıp sunmuştur. 2007 yapımı olan Kader ve yine 2007 yapımı Senin Uğruna dizisinde baş karakterleri canlandırmıştır. Aynı zamanda 2008 Asi adlı TV dizisine konuk oyuncu olarak bir süreliğine katılmıştır. Bunların yanı sıra oyuncu 2008'de vizyona giren Son Ders ve 2009 Ekim aynında vizyona giren Nefes filmlerinde rol almıştır.

2009 yılında ekranlarda olan Alayına İsyan isimli dizinde de Sevtap rolü ile karşımıza çıkan Birce Akalay 2009'un Eylül ayında Sizi Seviyorum isimli sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaşmıştır. 2009'da Atv'nin yeni sezon dizilerinden Kış Masalı'nda Zişan rolüyle izlediğimiz Birce Akalay'ın aynı yıl başlayan programı Sinema Dünyası bir yayın dönemi devam etmiştir.

2010 yılında eski eşi Murat Ünalmış ile birlikte Ürgüp'te bir aşkı anlatan Yer Gök Aşk dizisinde Havva karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında yakında Atv ekranlarında Başbakan Adnan Menderes'in hayatını konu alan "Ben Onu Çok Sevdim" dizisinde opera sanatçısı Ayhan Aydan karakterini oynadı. 2013 yılında yayınlanan "Böyle Bitmesin" dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır. Son olarak "Küçük Ağa" dizinde Sinem karakterini canlandırmıştır. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir.

2 yıl süren evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlik sebebiyle 17 Ocak 2017'de boşanmışlardır. 2015 yılında Atv'de yayınlanmakta olan Evli ve Öfkeli adlı dizide dört baş rolden birini üstlenmiştir. 2016 yılında yayın hayatına giren 2017 Nisan ayında final yapan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde, ''Hayat'' karakterini canlandırdı.

2017-2018 arasında Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol aldı ve İbrahim Çelikkol ile başrolleri paylaştı. 2018 yılının sonlarına doğru Ağlama Anne dizisinde rol aldıktan sonra 1 yıl boyunca herhangi bir yapımda rol almadı Bu sırada Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı ve Benimle Söyle programında baş jüri üyesi olarak yer aldı. 2020 yılında Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde başrol karakteri "İlay"ı canlandırdı. FOX'un 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve 16 Ekim 2021 tarihinde final yapan Son Yaz dizisinde 2. sezondan itibaren "Sare Akay" karakterini canlandırdı.

Akalay, son olarak Netflix'te yayımlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplamıştır.