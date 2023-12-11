Üye Girişi
Haberler

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

Güncelleme:
Abone Ol

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, iki kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Başkan Koca, yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler'e tekme darbeleri de vurdu. O anlar anbean kameralara yansırken, Meler'in sol gözü morardı.

Süper Lig'de 1-1 biten Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

HAKEMLER ÇEVİK KUVVETLERİN DESTEĞİYLE SAHADAN ÇIKARTILDI

Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

BAKAN BAK: BU GÖRÜNTÜLERİ SAHALARIMIZDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olay sonrası "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

İşte saldırıdan görüntüler:

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

Haberler.com / Emre İliksiz - Güvenlik

Halil Umut Meler Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Spor Haberler

1000

Yorumlar (12)

Ahmet Sağlam:

TFF İSTİFA TFF İSTİFA TFF İSTİFA TFF İSTİFA BÜYÜK EKŞİ İSTİFA BÜYÜK EKŞİ İSTİFA BÜYÜK EKŞİ İSTİFA BÜYÜK EKŞİ İSTİFA BÜYÜK EKŞİ İSTİFA

Yanıtla18
Omer Basdogan:

Herkes kafasina göre mac yönetirse olacagi buydu.

Yanıtla34
Mustafa Usta:

Sıra diğer hakemlerde

Yanıtla55
engin merter bilgin:

Öyle bir seviyeye geldik ki hakem dövüyoruz artık biz.

Yanıtla24
engin merter bilgin:

Olayı kesinlikle tasvip etmiyorum ama çok geç kalınmış bir hareketti. Çok şükür biri masaya yumruğunu vurdu.

Yanıtla25
serkan inan:

Hiçte kara gece değil.Mhk ve Tff ye atılmış ve çok gecikmiş bir yumruk. Yürekli başkanı tebrik ediyorum.

Yanıtla6578
serkan inan:

Hiçte kara gece değil.Mhk ve Tff ye atılmış ve çok da gecikmiş bir yumruk bu.Yürekli Başkanı haksızlıklara attığı yumrukdan dolayı tebrik ediyorum.

Yanıtla5661
Volkan Gündüz:

Demekki artık sporda sabırlar tükendi . Bu kadar şikeye göz yummayan yürekli bir başkan çıktı eline sağlık. Hakemlere örnek olsun

Yanıtla3227
Hüseyin Civelek:

İyide adam yerde yatıyor birde tekmeliyor birisi.Yakışmıyor bunlar,neyi savunacaksın.Millet hap içmekten şiddet bağımlısı oldu.

Yanıtla216
Ben Bensiz:

Olmasaydı keşke , şiddet çözüm değil.

Yanıtla210
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title