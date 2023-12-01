Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati!

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati!

Ankara'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati!

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

1 Aralık Cuma günü, Ankaraiçin cuma namazı saati 12:42'dir. Ankara için 1 Aralık Cuma saati 12:42 'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

1 Aralık 2023 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul Cuma Saati: 12:58

Ankara Cuma Namazı Vakti: 12:42

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:05

Adana Cuma Namazı Vakti: 12:32

Bursa Cuma Namazı Saati: 12:57

Antalya Cuma Namazı Saati: 12:49

Konya Cuma Namazı Vakti: 12:43

Diyarbakır Cuma Namazı Zamanı: 12:13

Eskişehir Cuma Namazı Saati: 13:51

Mersin Cuma Namazı Vakti: 12:35