2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu?

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın İstanbul anketinden sürpriz bir sonuç çıktı. 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu?

ANKETLERDE KİM ÖNDE?

Optimar'ın 21-24 Şubat tarihleri arasında 3 bin kişi üzerinde yaptığı İstanbul seçimleriyle ilgili araştırmada Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 41 oldu.

İMAMOĞLU MU KURUM MU?

Aynı ankette Murat Kurum'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 50.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu'na oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 51.9 olarak belirlendi.

Murat Kurum

Ekrem İmamoğlu