2023 ALES 3 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? ÖSYM.GOV.TR Sonuç Sorgulama Ekranı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları resmi olarak duyuruldu. Bu yılki 3. sınav, 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, 2023 ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? ÖSYM.GOV.TR Sonuç Sorgulama Ekranı! İşte detaylar…

Sınava katılan adaylar, ALES sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte kendi sonuçlarını sorgulamaya başladılar. 2023 ALES/3 sınavının sonuçları, uzun bir bekleyişin ardından ÖSYM'nin resmi sonuç sayfasında erişime açıldı. Peki, 2023 ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? ÖSYM.GOV.TR Sonuç Sorgulama Ekranı! İşte detaylar…

2023 ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI?

Akademide yer almak isteyen vatandaşların girmek zorunda olduğu sınavlardan biri olan ALES sınavının bu yıl gerçekleşen son sınavı ALES/3 açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM.GOV.TR SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlara ösym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifrenizle veya e-devlet ile giriş yapabilirsiniz.