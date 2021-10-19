VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Haberler
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VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi de kar yağışıyla bembeyaz oldu.

VAN (DHA) - Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi de Kar yağışıyla bembeyaz oldu. 4- 5 Şubat 2020'de çığ düşmeleri nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bölgede yağan karla sürücüler, zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının ani düşüşüyle Van'ın Bahçesaray ilçesindeki dağlar da beyaza büründü. Geçen yıllarda kar nedeniyle kara yolunun 4 ay kapalı kaldığı Karabet Geçidi'nin yakınındaki dağların zirvesi, beyaz örtüyle kaplandı. Görentaş Jandarma Karakolu'ndan ekipler ise Bahçesaray yönüne giden sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
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