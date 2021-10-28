Son dakika haberleri: Samsun'da devrilen traktördeki anne ile oğlu öldü
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Samsun'un Terme ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ersin Y'nin (36) kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör, Kocaman Mahallesi'nde dere kenarındaki çukura devrildi.
Sürücü ile annesi Nermin Y. (59) kaza yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan 10 yaşındaki E.Y. ise yaralandı.
Ersin ve Nermin Y'nin cesetleri, otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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