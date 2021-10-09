Şanlıurfa'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Çakmak (21) idaresindeki 06 YJD 15 plakalı otomobil, Ayvanat Mahallesi Bahri Karakeçili Caddesi'nde İsmail Bay (39) yönetimindeki 01 EHA 37 plakalı pikapla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Çakmak ile aynı araçta bulunan Mehmet Sinan Boğu (16), Mahmut Kırhan (31), Nurullah Çakmak (9) ve Emir Ali Çakmak (11) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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