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Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin'de, park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Mersin'de, park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, R.A'nın kullandığı 33 NE 833 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi'nde park halindeki bir otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşınan R.A, hastaneye kaldırıldı.

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri
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