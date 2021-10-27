Maltepe'de lüks otomobillere dadanan hırsızlar aynı sokaktaki otomobilleri soydu

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de aynı sokağa park edilen lüks otomobillere dadanan hırsızlar mahallelinin korkulu rüyası oldu. Hırsızlar, son günlerde aynı sokak üzerinde park edilen iki BMW araca girerek ekran, konsol gibi aksesuarları çaldıktan sonra Tofaş marka araca da girmeye çalıştı. Hırsızın, çaldığı aksesuarları doldurduğu torbayı sırtına alarak olay yerinden uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

Maltepe'de geçtiğimiz birkaç günde aynı sokak üzerinde park edilen lüks otomobillere dadanan hırsızlar adeta mahallelinin korkulu rüyası oldu. Hırsızlar, yaklaşık son 1 aylık süreçte farklı tarihlerde aynı sokağa park edilen iki BMW marka otomobile girdi, bir Tofaş marka otomobile de girme girişiminde bulundu. Araçlara giren hırsızlar, ekran, konsol donanımı gibi araç aksesuarlarını sökerek çaldı. Hırsız, çaldığı aksesuarları yanında getirdiği torbaya attı, torbayı da sırtına yükleyerek oradan uzaklaştı. Hırsızlık mağdurları, arabalarına dadanan hırsızlardan dolayı korku yaşadıklarını ve hırsızın bir an önce yakalanmasını istediklerini dile getirdi.

Hırsızlık mağduru Özden Kızılyazı, "Dün sabah saat 10.00 gibi aracımı park ettim. Bugün de iki saat önce dışarı çıkınca arka camın patladığını ve ön aksamın komple gittiğini gördüm. Ekipler geldi inceleme yaptılar. 2 hafta önce de diğer araca girdiler o araçta da 50 bin TL gibi hasar oluşturdular. Ön panel olduğu gibi gitti. Cam kırıldı" dedi.

Tofaş marka otomobilinde hırsızlık girişimi yaşanan Sakine Akova, "1 ay önce benim Tofaş Şahin'imi yokladılar. Kurcaladılar. Yan binadaki kişi görüp bağırdığı için kaçıyorlar. Alarmı kapatabilmiş olsaydı bende de şu an araç olmayacaktı" dedi.

Hırsızın otomobile girdiği anlar ile çaldığı parçaları yüklediği torbayı sırtına alıp uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL