KAVGADA YARALANDI, HASTANEDE YAKINLARIYLA POLİS VE BEKÇİLERE SALDIRDI - Haberler
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KAVGADA YARALANDI, HASTANEDE YAKINLARIYLA POLİS VE BEKÇİLERE SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KAVGADA YARALANDI, HASTANEDE YAKINLARIYLA POLİS VE BEKÇİLERE SALDIRDI

KONYA'nın Karapınar ilçesinde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan alkollü M.AÖ. ile 2 yakını, hastanede polis ve bekçilere saldırdı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan alkollü M.AÖ. ile 2 yakını, hastanede polis ve bekçilere saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hankapı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında 15 Eylül günü saat 23.30 sıralarında alkollü olduğu belirtilen Y.D., O.D. ve T. M. ile F.G., H.G. ve M.A.Ö. arasında kavga çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. İki grup, karşılıklı şikayetçi oldu. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen ve 1,79 promil alkollü olduğu tespit edilen şüphelilerden M.A.Ö. polis ve sağlık çalışanlarına hakaret etti. Polisin sakinleştirmeye çalıştırdığı M.A.Ö.'nün iki yakını, bu sırada hastaneye gelerek polis ve bekçilere saldırdı. 3 polis memuru ile 2 bekçi yaralanırken, bir bekçi de iş göremezlik raporu aldı. Sağlık çalışanlarına da hakaret eden A.Ö. ve Z.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Polise zorluk çıkardığı belirtilen A.Ö.'nün tıbbi cihazlara zarar verip başını duvara ve kapıya vurduğu da öne sürüldü. Yapılan testte A.Ö.'nün 0.95, Z.Ö.'nün ise 0.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

KAVGADA YARALANDI, HASTANEDE YAKINLARIYLA POLİS VE BEKÇİLERE SALDIRDI

KAVGADA YARALANDI, HASTANEDE YAKINLARIYLA POLİS VE BEKÇİLERE SALDIRDI

KAVGADA YARALANDI, HASTANEDE YAKINLARIYLA POLİS VE BEKÇİLERE SALDIRDI

KAVGADA YARALANDI, HASTANEDE YAKINLARIYLA POLİS VE BEKÇİLERE SALDIRDI

KAVGADA YARALANDI, HASTANEDE YAKINLARIYLA POLİS VE BEKÇİLERE SALDIRDI

KAVGADA YARALANDI, HASTANEDE YAKINLARIYLA POLİS VE BEKÇİLERE SALDIRDI

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Haber: KAVGADA YARALANDI, HASTANEDE YAKINLARIYLA POLİS VE BEKÇİLERE SALDIRDI - Haberler
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