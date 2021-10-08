Kaş'ta emniyet müdürlüğüne araç hibe edildi - Haberler
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Kaş'ta emniyet müdürlüğüne araç hibe edildi

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş'ta emniyet müdürlüğüne araç hibe edildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği tarafından emniyet müdürlüğüne araç hibe edildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği tarafından emniyet müdürlüğüne araç hibe edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törene, Dernek Başkanı Recep Efeoğlu, Emniyet Amiri Volkan Cansever, Terörle Mücadele (TEM) Büro Amiri Hakan Tetik ve emniyet personeli katıldı.

Törende, dua edildi ve otomobilin anahtar teslimi yapıldı.

Cansever, burada yaptığı konuşmada, verilen güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla söz konusu dernek yönetimi tarafından bir aracın ilçe emniyet müdürlüğüne hibe edildiğini ifade ederek, verilen desteğe teşekkür etti.

Efeoğlu da ilçe halkına yaptığı bağışlardan dolayı teşekkür ederek, desteğin devam edeceği konusunda inancının tam olduğunu belirtti.

Kaş'ta emniyet müdürlüğüne araç hibe edildi

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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