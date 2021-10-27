İslahiye'de TEMA gönüllüleri çevre temizliği yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, TEMA gönüllüleri ormanlık alanda çevre temizliği yaptı.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik gönüllü, yaklaşık 2 saat boyunca temizlik yaptı.

TEMA Vakfı İslahiye Temsilcisi Ersin Ali Tizci, yaşadıkları bölgede bulunan ormanlık alandaki çöpleri temizlediklerini, çevreye verilen zararların yine insanlar eliyle temizlenebileceğini belirtti.

Tizci, "Kırık cam parçaları, bebek bezleri, sigara izmaritleri, soyulmuş kablolar gibi bunların her biri bizlerin izi. Ben hiç bir çöpe attığım maddede başka bir canlının izine denk gelmedim. O yüzden biz bu durumdan kurtulmak istiyorsak başta yerlere atmayalım. Sonrasında da yürüyüşe pikniğe giderken yanımıza aldığımız çöp poşetini doldurarak küçük küçük adımlarla büyük adımlara ulaşalım. Yapabiliriz, inanıyorum." diye konuştu.

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