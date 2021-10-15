Galataport İstanbul'a ikinci yolcu gemisi demir attı - Haberler
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Galataport İstanbul'a ikinci yolcu gemisi demir attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Galataport İstanbul'a ikinci yolcu gemisi demir attı

1 Ekim'de Bulgaristan'dan gelen Sea Dream II'den sonra bu kez Yunanistan'dan gelen yolcu gemisi Viking Sky, Galataport İstanbul rıhtımına demirledi.

İSTANBUL (İHA) - 1 Ekim'de Bulgaristan'dan gelen Sea Dream II'den sonra bu kez Yunanistan'dan gelen yolcu gemisi Viking Sky, Galataport İstanbul rıhtımına demirledi.

Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisinden iki hafta sonra ikinci yolcu gemisini ağırladı. Yunanistan'dan hareket eden Viking Sky, bugün 500 yolcusuyla Galataport İstanbul limanına yanaştı. Galataport İstanbul'a gelen Viking Sky'ın yolcuları ve mürettebatı, gemi içerisinde bulunan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bir laboratuvarda gerekli antijen testlerine ve ateş ölçümlerine tabi tutularak seyahat ediyor. 1 Ekim'de Bulgaristan'ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı gemiden sonra Galataport İstanbul'a demirleyen ikinci yolcu gemisi olan Viking Sky, İstanbul'da iki gün kalacak. Hayran bırakan tarihi yarımada manzarasıyla şehre giriş yapan yolcuların gemiden ayrılmasının ardından gemi 18 Ekim'de gemi yolculuklarına İstanbul'dan başlayacak yeni yolcuları ile tekrar Kuşadası üzerinden Yunanistan'a gitmek üzere limandan ayrılacak. - İSTANBUL

Galataport İstanbul'a ikinci yolcu gemisi demir attı

Galataport İstanbul'a ikinci yolcu gemisi demir attı

Galataport İstanbul'a ikinci yolcu gemisi demir attı

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