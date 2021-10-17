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Mevlit Kandili idrak edildi

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de Selimiye başta olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Selimiye başta olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

Edirneliler, son ilahi din İslam'ın tebliğcisi son Peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili vesilesiyle başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Selimiye Camisi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak saf tuttu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un ettirdiği dua ile son buldu.

Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili idrak edildi

Mevlit Kandili idrak edildi
AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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