DSÖ, Kovid-19'la mücadele kapsamında Güney Sudan'a oksijen üretim tesisi kurdu - Haberler
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DSÖ, Kovid-19'la mücadele kapsamında Güney Sudan'a oksijen üretim tesisi kurdu

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
DSÖ, Kovid-19'la mücadele kapsamında Güney Sudan'a oksijen üretim tesisi kurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Güney Sudan'a oksijen üretim tesisi kurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Güney Sudan'a oksijen üretim tesisi kurdu.

DSÖ Twitter hesabından yapılan açıklamada, Afrika'daki birçok ülkede oksijen tedarikinde sıkıntılar yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Güney Sudan'a hükümet ve Afrika Kalkınma Bankasının desteğiyle Kovid-19'la mücadele amacıyla oksijen üretim tesisi kurulduğu, tesisin günde 2 bin 500 litre oksijen üreteceği aktarıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 bin 811'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 420 bin 562 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 698 bin 210'a yükseldi.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: DSÖ, Kovid-19'la mücadele kapsamında Güney Sudan'a oksijen üretim tesisi kurdu - Haberler
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