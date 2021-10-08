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Darüşşafaka Lisesi'nden Liseler Arası Üç Adım Mektup Yarışması'

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Darüşşafaka Lisesi'nden Liseler Arası Üç Adım Mektup Yarışması'

Kelime anlamı "Şefkat yuvası" anlamına gelen Darüşşafaka, günümüzde babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrencileri ailelerinden emanet alarak; onlara uluslararası standartlarda eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor.

158 yıllık köklü tarihi ve Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olma özelliği de taşıyan Darüşşafaka, temel prensipleri çerçevesinde düşünen, sorgulayan, özgüvenli, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

Darüşşafaka, Türk Kurtuluş Savaşı'nda ulusun canı pahasına varını yoğunu ortaya koyarak mücadele ettiği, İstanbul'dan başlayarak İzmir'de son bulan, Kurtuluş ve bağımsızlık yolunda mihenk taşı sayılabilecek savaşlarla ilgili yeni nesle bu savaşların amaç ve sonucunu, hatırlatmak ve unutulmamasını sağlamak amacıyla Türkiye genelinde liseler arasında Sakarya`dan Cumhuriyet`e Üç Adım Mektup Yarışması" düzenleniyor.

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