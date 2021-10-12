Arap koalisyonu: Yemen'de bir günde 134 Husi milis öldürüldü - Haberler
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Arap koalisyonu: Yemen'de bir günde 134 Husi milis öldürüldü

AA - Haberler | Güncel
Arap koalisyonu: Yemen'de bir günde 134 Husi milis öldürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ilinde 134 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ilinde 134 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri Marib iline bağlı El-Abdiyye ilçesinde İran destekli Husilere karşı son 24 saatte 43 saldırı düzenledi.

Açıklamada, askeri araçların da hedef alındığı saldırılarda Husilerden 134 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Koalisyon güçleri, dün de Marib'e düzenlenen hava operasyonları sonucu 156 silahlı Husi milisinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Husiler: Koalisyon güçlerinden 1300 kişi öldürüldü

Öte yandan, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, başkent Sana'da düzenlediği basın toplantısında, Marib'i ele geçirmek için birkaç hafta önce başlattıkları operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Seri, operasyonlarda koalisyon güçlerinden 1300 kişinin öldürüldüğünü, 4 bin 320 kişinin yaralandığını ve 30 kişinin esir alındığını ifade etti.

Operasyonlarda zırhlı ve askeri personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 300 aracın yanı sıra 850 silah ve 4 silah deposunun yakıldığını ve imha edildiğini aktaran Seri, birçok ilçenin kontrolünü ele geçirdiklerini ve güçlerinin il merkezi Marib'in yakın çevresine kadar ulaştığını söyledi.

Koalisyon güçlerinin ise 948 hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıların bazılarında sivillerin evleri ve yolların hedef alındığını dile getiren Seri, Husilerin hava savunma güçlerinin 6'sı ABD üretimi 11 casus uçağını düşürmeyi başardığını sözlerine ekledi.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA - Son Dakika Haberleri
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