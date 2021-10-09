Altın Portakal Film Festivali'nde ödül gecesi (2)

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak tarihe geçen Manavgat Yangını nedeniyle 'Gelecek Umutla Yeşerecek' sloganıyla gerçekleştirilen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.

Bakanlık olarak festival ve festivalde yarışan birçok filme destek sağladıklarını da açıklayan Bakan Ersoy, "Bu kapsamda, pandemi döneminde desteklerimizi arttırarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sinema sektörüne yaklaşık 150 milyon TL'lik destek sağladık. İnşallah bu destekleri gelecek yıllarda daha da arttırmayı hedefliyoruz" diyerek ödül alanları kutladı.