81 ilden 81 öğrenci Adıyaman'ı gezdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki çeşitli üniversitelerde okuyan 81 ilden öğrenci, Adıyaman'a gelerek kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi.

Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED) tarafından bu yıl dördüncüsü organize edilen, "81 ilden 81 Öğrenciyi Ağırlıyoruz" Projesi kapsamında 81 ilin öğrencisi otobüslerle kente gelerek başta Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, tarihi Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Perre Antik Kenti gibi birçok tarihi ve turistik alanları gezerek ili yakından tanıdı.

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, AA muhabirine, kenti gezen öğrencilerin mutlu olduklarını belirtti.

Sevinçtekin, "Öğrencilerimiz Adıyaman'da yer alan tarihi ve turistik mekanları gezdiler ve çok mutlu oldular, çoğu zaten Adıyaman'ı görmemişti. Öğrencilerimiz burada gezip gördüğü yerleri bulundukları arkadaş ve üniversite ortamında anlatarak ilimizin tanıtımına katkı sunacaktır. Bu yıl Adıyaman Belediyemizle ortaklaşa düzenledik, öğrenciler federasyonumuzun internet sitesinden başvuru yapıyorlar, ekibimizde araştırma yaptıkların sonra öğrencileri tespit edip ilimizde ağırlıyorlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Damla Mercan, "Daha önce Adıyaman'a gelmemiştim ilk defa geliyorum. Çok beğendim, özellikle Nemrut Dağı etkileyiciydi. Arkadaşlarıma ve çevreme Adıyaman'ı anlatacağım." dedi.

Öğrencilerden Eyüp Tatar ise Adıyamanlı olduğunu ancak ilk kez Adıyaman'a geldiğini söyledi.

Tatar, "İstanbul'da yaşıyoruz ailemle. Gelmeden önce bu kadar güzel bir memleket olacağını düşünmemiştim. Artık elimden geldiğince buralara gelip gezeceğim." diye konuştu.

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