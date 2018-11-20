Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 57.797 1,80
BIST SINAİ 110.775 -1,32
BIST GIDA, İÇECEK 101.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 57.797 1,80
BIST SINAİ 110.775 -1,32
BIST GIDA, İÇECEK 101.102 -1,09
BIST TEKSTIL, DERİ 26.384 -1,77
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.200 0,52
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.108 -0,89
BIST TAŞ, TOPRAK 62.040 -0,35
BIST METAL ANA 217.879 -2,05
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 117.122 -2,33
BIST MADENCİLİK 73.118 0,52
BIST HİZMETLER 70.472 -1,20
BIST ELEKTRİK 3.164 -0,14
BIST ULAŞTIRMA 157.809 -1,35
BIST TURİZM 6.593 0,29
BIST TİCARET 192.157 -1,30
BIST İLETİŞİM 28.298 -1,29
BIST SPOR 26.756 -0,16
BIST İNŞAAT 74.413 -0,77
BIST MALİ 102.441 -0,95
BIST BANKA 119.772 -0,49
BIST SİGORTA 276.926 0,74
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 67.860 0,92
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.329 -1,93
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.415 -0,20
BIST TEKNOLOJİ 104.645 -0,56
BIST BİLİŞİM 16.373 -0,81
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.725 1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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