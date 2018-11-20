Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 57.797 1,80
BIST SINAİ 110.775 -1,32
BIST GIDA, İÇECEK 101.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|57.797
|1,80
|BIST SINAİ
|110.775
|-1,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|101.102
|-1,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.384
|-1,77
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.200
|0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.108
|-0,89
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.040
|-0,35
|BIST METAL ANA
|217.879
|-2,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|117.122
|-2,33
|BIST MADENCİLİK
|73.118
|0,52
|BIST HİZMETLER
|70.472
|-1,20
|BIST ELEKTRİK
|3.164
|-0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|157.809
|-1,35
|BIST TURİZM
|6.593
|0,29
|BIST TİCARET
|192.157
|-1,30
|BIST İLETİŞİM
|28.298
|-1,29
|BIST SPOR
|26.756
|-0,16
|BIST İNŞAAT
|74.413
|-0,77
|BIST MALİ
|102.441
|-0,95
|BIST BANKA
|119.772
|-0,49
|BIST SİGORTA
|276.926
|0,74
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|67.860
|0,92
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|78.329
|-1,93
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.415
|-0,20
|BIST TEKNOLOJİ
|104.645
|-0,56
|BIST BİLİŞİM
|16.373
|-0,81
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|22.725
|1,59