Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

23.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:30
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 446 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 300 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 446 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 300 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 488 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 310 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 913 bin 446 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 300 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 35,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 65 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 211 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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