Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 667 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 667 bini geçti

25.09.2020 01:03 | Son Güncelleme: 25.09.2020 01:06
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 667 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1861 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 667 bin 49'a yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1861 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 667 bin 49'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 283'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1861 artışla 667 bin 49'a çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 102 bin 162 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 595 bin 916'sı iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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