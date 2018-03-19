Gündem Özetine

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde "Türkiye- Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor" projesi kapsamında konuk Azeri heyeti kabul edecek, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/13.30/15.00/17.00)